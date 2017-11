Tickets go on sale Friday for a performance by singer and actress Demi Lovato at Little Caesars Arena on March 13. (Photo: One Voice: Somos Live! / Getty Images)

ON SALE THURSDAY

Indigo Girls, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, April 22, $32-$45

ON SALE FRIDAY

Drew Baldridge, Shelter, Dec. 22, $9.95

Rebirth Brass Band, Otus Supply, Jan. 11, $25-$30

They Might Be Giants, Saint Andrew’s Hall, Feb. 10, $26

“Junie B. Jones,” City Theatre, March 2-4, $15-$25

Blackberry Smoke with Tyler Bryant & the Shakedown, Fillmore Detroit, March 10, $29.50-$45

Demi Lovato with DJ Khaled, Little Caesars Arena, March 13, $29.95-$149.95

Tracy Morgan, MGM Grand Detroit Event Center, March 24, $62.50-$85

Andy Grammer, Saint Andrew’s Hall, April 3, $30.50

Brian Fallon & the Howling Weather, Saint Andrew’s Hall, April 22, $20

ON SALE MONDAY

A Jazzy Night Like This with Euge Groove, Peter White and Keiko Matsui, Andiamo Celebrity Showroom, April 13, $30-$69

ON SALE NOW

Dream Theater, Fillmore Detroit, Nov. 9

Kirk Franklin and Ledisi, Fox Theatre, Nov. 10

Action Bronson, Fillmore Detroit, Nov. 10.

Hot Dub Time Machine, Saint Andrew’s Hall, Nov. 10

Witt Lowry, Shelter, Nov. 10

HIM, Fillmore Detroit, Nov. 11

Broadway’s “Rock of Ages,” Flagstar Strand Theatre for the Performing Arts, Nov. 11

Thunderstruck — America’s AC/DC Tribute Band, Saint Andrew’s Hall, Nov. 11

That Poppy, Shelter, Nov. 11

“PJ Masks Live! Time to be a Hero,” Fox Theater, Nov. 12

Jack & Jack, Saint Andrew’s Hall, Nov. 12

Mariah Carey, Caesars Windsor, Nov. 17

Odesza, Masonic Temple, Nov. 14

The Infamous Stringdusters, Saint Andrew’s Hall, Nov. 14

Brian Setzer Orchestra’s 14th Annual Christmas Rocks Tour, Fox Theatre, Nov. 15

Lee Brice with Lewis Brice, Fillmore Detroit, Nov. 16

The Mountain Goats, Majestic Theatre, Nov. 16

Dirty Heads, Fillmore Detroit, Nov. 17

Rita Moreno, Flagstar Strand Theatre for the Performing Arts, Nov. 17

The Guess Who, Andiamo Celebrity Showroom, Nov. 18

Louis the Child, Masonic Temple, Nov. 18

Gary Owen with Deon Cole, Fillmore Detroit, Nov. 18

Knuckle Puck, Saint Andrew’s Hall, Nov. 18

Jay Z, Little Caesars Arena, Nov. 19

Hoodie Allen, Saint Andrew’s Hall, Nov. 19

Halsey with Partynextdoor and Charli XCX, Little Caesars Arena, Nov. 21

Murray & Peter Present: A Drag Queen Christmas — The Naughty Tour, Fillmore Detroit, Nov. 21

SonReal, Shelter, Nov. 21

King Crimson, Michigan Theater, Nov. 22

Hell in a Bucket, Otus Supply, Nov. 22

Joe Bonamassa, Fox Theatre, Nov. 24

Yelawolf, Fillmore Detroit, Nov. 24

Waterparks, Saint Andrew’s Hall, Nov. 24

Saved by the ’90s, Fillmore Detroit, Nov. 25

Cannibal Corpse, Saint Andrew’s Hall, Nov. 25

Morrissey, Fillmore Detroit, Nov. 28

“An American in Paris,” Detroit Opera House, Nov. 28-Dec. 10

Musiq Soulchild, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, Nov. 30

Joe Rogan, Fillmore Detroit, Dec. 1

UFC 218: Holloway vs. Edgar, Little Caesars Arena, Dec. 2

Mike Birbiglia, Fillmore Detroit, Dec. 2

Rittz, Saint Andrew’s Hall, Dec. 2

Circa Survive and Thrice, Fillmore Detroit, Dec. 3

Lecrae, St. Andrew’s Hall, Dec. 5

Katy Perry, Little Caesars Arena, Dec. 6

Celtic Thunder, Fox Theatre, Dec. 6

Jason Bonham’s Led Zeppelin Experience, Fillmore Detroit, Dec. 6

The White Buffalo, Shelter, Dec. 6

Jon Pardi, Fillmore Detroit, Dec. 7

The Minimalists Live, Royal Oak Music Theatre, Dec. 8

$uicideboy$, Saint Andrew’s Hall, Dec. 8

Brian Regan, Fox Theatre, Dec. 9

Nick Offerman, Fillmore Detroit, Dec. 9

Will Downing’s Soulful Sounds of Christmas featuring Avery Sunshine, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, Dec. 10

GWAR, Saint Andrew’s Hall, Dec. 10

“Christmas Wonderland,” Fisher Theatre, Dec. 12-17

Todd Rundgren, Michigan Theater, Dec. 12

Matisyahu with Common Kings, Saint Andrew’s Hall, Dec. 12

Joe Biden, Michigan Theater, Dec. 13

Say Anything, Saint Andrew’s Hall, Dec. 13

Home Free, Michigan Theater, Dec. 14

GRiZmas, Masonic Temple, Dec. 15-16

A Very Country Christmas with Parmalee, LANCO, Lindsay Ell, Russell Dickerson, Olivia Lane and more, Saint Andrew’s Hall, Dec. 15

George Winston, Flagstar Strand Theatre for the Performing Arts, Dec. 16

The Polish Muslims, Otus Supply, Dec. 16

Xscape with Monica and Tamar Braxton, Little Caesars Arena, Dec. 21

Pretty Lights, Fillmore Detroit, Dec. 28-29

D.L. Hughley, Detroit Opear House, Dec. 30

Doctor P and Cookie Monsta, Saint Andrew’s Hall, Dec. 30

Black Label Society with Corrosion of Conformity and EyeHateGod, Fillmore Detroit, Jan. 5

Cirque du Soleil Crystal, Little Caesars Arena, Jan. 10-14

Andrea Gibson, Shelter, Jan. 14

“The Bodyguard the Musical,” Fisher Theatre, Jan. 16-28

The Dan Band, Saint Andrew’s Hall, Jan. 20

The Isley Brothers, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, Jan. 21

Shakira, Little Caesars Arena, Jan. 22

2Cellos, Fox Theatre, Jan. 23 (rescheduled from Oct. 27)

Walk the Moon, Fillmore Detroit, Jan. 24

Jacob Sartorius, Fillmore Detroit, Jan. 26

Jim Norton, Andiamo Celebrity Showroom, Jan. 26

Chase Rice, Fillmore Detroit, Jan. 27

REO Speedwagon, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, Jan. 28

Blues Traveler, Saint Andrew’s Hall, Jan. 31

NF, Fillmore Detroit, Feb. 3

First Aid Kit, Saint Andrew’s Hall, Feb. 3

Avatar, Saint Andrew’s Hall, Feb. 7

MJ Live, Flagstar Strand Theatre for the Performing Arts, Feb. 9

Greensky Bluegrass, Fillmore Detroit, Feb. 9-10

3 Doors Down (acoustic show), Sound Board at MotorCity Casino Hotel, Feb. 11

G3, Fillmore Detroit, Feb. 12

Chippendales 2018: About Last Night, Fillmore Detroit, Feb. 15

Here Come the Mummies, Saint Andrew’s Hall, Feb. 15

Excision, Fillmore Detroit, Feb. 16-17

Coin, Saint Andrew’s Hall, Feb. 17

Architects with Stick to Your Guns and Counterparts, Saint Andrew’s Hall, Feb. 21

Trevor Noah, Fox Theatre, Feb. 23

Soja, Saint Andrew’s Hall, March 10

Weird Al Yankovic, Michigan Theater, March 11

Howard Jones, Saint Andrew’s Hall, March 11

Pink with Bleachers, Little Caesars Arena, March 25

Lorde, Little Caesars Arena, March 28

Air Supply, MGM Grand Detroit, March 30

Judas Priest, Masonic Temple, March 31

Pat Benatar and Neil Giraldo, MGM Grand Detroit, March 31

Lewis Black, Fillmore Detroit, April 7

Lisa Lampanelli, Sound Board at MotorCity Casino Hotel, April 19

Fab Faux, Michigan Theater, April 21

Tom Jones, Detroit Opera House, May 11

Shania Twain, Little Caesars Arena, June 15

Sam Smith, Little Caesars Arena, June 22

