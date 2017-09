Michigan defensive back Tyree Kinnel celebrates a tackle in the second quarter last Saturday against Cincinnati. (Photo: David Guralnick / Detroit News)

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their picks against the spread for Week 3 of the college football season. This week’s guest selector is Ron Jolet of Dearborn Heights. Jolet was the winner of the Wojo’s Picks contest with a record of 10-3-1.

Air Force +27.5 at Michigan

Charboneau: Air Force

Chengelis: Air Force

Niyo: Michigan

Wojnowski: Air Force

Jolet: Michigan

Notre Dame -14.5 at Boston College

Charboneau: Boston College

Chengelis: Boston College

Niyo: Boston College

Wojnowski: Notre Dame

Jolet: Notre Dame

Georgia State +38 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Penn State

Wojnowski: Penn State

Jolet: Penn State

Oklahoma State -10 at Pittsburgh

Charboneau: Pittsburgh

Chengelis: Oklahoma State

Niyo: Oklahoma State

Wojnowski: Oklahoma State

Jolet: Oklahoma State

Wisconsin -14 at BYU

Charboneau: BYU

Chengelis: BYU

Niyo: Wisconsin

Wojnowski: BYU

Jolet: Wisconsin

Northern Illinois +13 at Nebraska

Charboneau: Nebraska (Best bet)

Chengelis: Nebraska

Niyo: Nebraska

Wojnowski: Nebraska

Jolet: Northern Illinois

Clemson -3 at Louisville

Charboneau: Clemson

Chengelis: Clemson

Niyo: Clemson

Wojnowski: Clemson

Jolet: Louisville

Purdue +8 at Missouri

Charboneau: Missouri

Chengelis: Purdue

Niyo: Purdue

Wojnowski: Purdue

Jolet: Purdue

Tulane +34 at Oklahoma

Charboneau: Oklahoma

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Tulane

Wojnowski: Tulane

Jolet: Oklahoma

Bowling Green +22 at Northwestern

Charboneau: Northwestern

Chengelis: Bowling Green (Best bet)

Niyo: Northwestern

Wojnowski: Northwestern

Jolet: Bowling Green

Tennessee +5 at Florida

Charboneau: Florida

Chengelis: Tennessee

Niyo: Florida

Wojnowski: Tennessee

Jolet: Tennessee (Best bet)

Army +30 at Ohio State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Ohio State

Niyo: Ohio State (Best bet)

Wojnowski: Army

Jolet: Ohio State

Colorado State +27 at Alabama

Charboneau: Alabama

Chengelis: Alabama

Niyo: Alabama

Wojnowski: Alabama (Best bet)

Jolet: Alabama

Central Michigan +11.5 at Syracuse

Charboneau: Central

Chengelis: Central

Niyo: Central

Wojnowski: Central

Jolet: Central

Idaho +14 at Western Michigan

Charboneau: Western

Chengelis: Western

Niyo: Western

Wojnowski: Idaho

Jolet: Western

RECORDS

Charboneau: 2-11-1 last week, 9-19-1 overall, 1-1 best bets

Chengelis: 5-8-1 last week, 13-15-1 overall, 0-2 best bets

Niyo: 6-7-1 last week, 13-15-1 overall, 0-2 best bets

Wojnowski: 4-9-1 last week, 13-15-1 overall, 0-2 best bets