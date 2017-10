Michigan defensive tackle Maurice Hurst and Penn State running back Saquon Barkley will square off again Saturday night at Beaver Stadium. (Photo: David Guralnick / Detroit News)

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their picks against the spread for Week 8 of the college football season. This week’s guest selector is Jeffery Kaminski of Grosse Pointe. Kaminski was last week’s winner of the Wojo Picks contest (detroitnews.com/wojospicks) with a record 12-3.

Michigan +11 at Penn State

Charboneau: Michigan

Chengelis: Michigan

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Kaminski: Michigan

Indiana +7 at Michigan State

Charboneau: Michigan State (Best bet)

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan State

Wojnowski: Michigan State

Kaminski: Michigan State

2017 MICHIGAN STATE FOOTBALL SCHEDULE

2017 MICHIGAN FOOTBALL SCHEDULE

Iowa PK at Northwestern

Charboneau: Northwestern

Chengelis: Northwestern

Niyo: Northwestern

Wojnowski: Northwestern

Kaminski: Northwestern

Purdue -8 at Rutgers

Charboneau: Purdue

Chengelis: Purdue (Best bet)

Niyo: Purdue

Wojnowski: Purdue

Kaminski: Purdue

Maryland +24 at Wisconsin

Charboneau: Wisconsin

Chengelis: Wisconsin

Niyo: Wisconsin

Wojnowski: Maryland

Kaminski: Wisconsin

Syracuse +14 at Miami

Charboneau: Miami

Chengelis: Syracuse

Niyo: Syracuse

Wojnowski: Syracuse

Kaminski: Miami

Kansas +37 at TCU

Charboneau: Kansas

Chengelis: TCU

Niyo: TCU (Best bet)

Wojnowski: TCU

Kaminski: TCU

UCF -7 at Navy

Charboneau: Navy

Chengelis: UCF

Niyo: UCF

Wojnowski: UCF (Best bet)

Kaminski: UCF

Tennessee +34 at Alabama

Charboneau: Alabama

Chengelis: Tennessee

Niyo: Alabama

Wojnowski: Alabama

Kaminski: Alabama (Best bet)

Oklahoma State -6.5 at Texas

Charboneau: Oklahoma State

Chengelis: Texas

Niyo: Oklahoma State

Wojnowski: Texas

Kaminski: Oklahoma State

Southern Cal +4 at Notre Dame

Charboneau: Southern Cal

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Notre Dame

Kaminski: Notre Dame

Oklahoma -13 at Kansas State

Charboneau: Kansas State

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Oklahoma

Wojnowski: Oklahoma

Kaminski: Oklahoma

Colorado +10 at Washington State

Charboneau: Washington State

Chengelis: Washington State

Niyo: Washington State

Wojnowski: Washington State

Kaminski: Washington State

Western Michigan +3 at Eastern Michigan

Charboneau: Western Michigan

Chengelis: Eastern Michigan

Niyo: Western Michigan

Wojnowski: Western Michigan

Kaminski: Eastern Michigan

Central Michigan -3 at Ball State

Charboneau: Central Michigan

Chengelis: Central Michigan

Niyo: Central Michigan

Wojnowski: Central Michigan

Kaminski: Central Michigan

RECORDS

Charboneau: 6-8-1 last week; 47-55-2 overall; 3-4 best bets

Chengelis: 4-10-1 last week; 46-56-2 overall; 2-4-1 best bets

Niyo: 6-8-1 last week; 50-52-2 overall; 4-3 best bets

Wojnowski: 5-9-1 last week; 51-51-2 overall; 1-6 best bets