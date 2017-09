Our panel likes Farmington Hills Harrison to pull away from Birmingham Seaholm. (Photo: Bryan Mitchell / Special to Detroit News)

David Goricki, Rod Beard, Geoff Robinson and Craig Yuhas of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 4 of the high school football season.

Allen Park Cabrini at Macomb Lutheran North

Goricki: Cabrini

Beard: Cabrini

Robinson: Cabrini

Yuhas: Cabrini

Detroit East English at Detroit Southeastern

Goricki: East English

Beard: East English

Robinson: East English

Yuhas: East English

Detroit Pershing at Detroit King

Goricki: King (Best bet)

Beard: King (Best bet)

Robinson: King (Best bet)

Yuhas: King

Allen Park at Wyandotte

Goricki: Wyandotte

Beard: Allen Park

Robinson: Allen Park

Yuhas: Wyandotte

Canton at Salem

Goricki: Canton

Beard: Canton

Robinson: Canton

Yuhas: Canton

Livonia Franklin at Livonia Churchill

Goricki: Churchill

Beard: Franklin

Robinson: Churchill

Yuhas: Churchill

Grosse Pointe South at Utica Ford

Goricki: South

Beard: South

Robinson: Utica Ford

Yuhas: South

Sterling Heights Stevenson at Romeo

Goricki: Romeo

Beard: Romeo

Robinson: Romeo

Yuhas: Romeo

Utica Eisenhower at Chippewa Valley

Goricki: Eisenhower

Beard: Eisenhower

Robinson: Eisenhower

Yuhas: Chippewa Valley

River Rouge at Hamtramck

Goricki: River Rouge

Beard: River Rouge

Robinson: River Rouge

Yuhas: River Rouge

Clarkston at West Bloomfield

Goricki: Clarkston

Beard: Clarkston

Robinson: West Bloomfield

Yuhas: Clarkston

FH Harrison at Birmingham Seaholm

Goricki: Harrison

Beard: Harrison

Robinson: Harrison

Yuhas: Harrison

Detroit CC at Cleveland St. Ignatius

Goricki: Detroit CC

Beard: Detroit CC

Robinson: St. Ignatius

Yuhas: St. Ignatius

Orchard Lake St. Mary's at U-D Jesuit

Goricki: St. Mary's

Beard: St. Mary's

Robinson: St. Mary's

Yuhas: St. Mary's

Riverview Gabriel Richard at GPW Liggett

Goricki: Liggett

Beard: Gabriel Richard

Robinson: Gabriel Richard

Yuhas: Gabriel Richard (Best bet)

RECORDS

Goricki: 12-3 last week, 25-20 overall, 3-0 best bets

Beard: 11-4 last week, 27-18 overall, 3-0 best bets

Robinson: 10-5 last week, 25-20 overall, 3-0 best bets

Yuhas: 10-5 last week, 24-21 overall, 3-0 best bets