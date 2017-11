Warren De La Salle hosts Oak Park in a state regional playoff game. (Photo: Jose Juarez, Special to Detroit News)

Dave Goricki, Rod Beard, Geoff Robinson and Craig Yuhas of The Detroit News offer their predictions on this week's high school football regional playoff games.

Clarkston at Holland West Ottawa

Goricki: Clarkston

Beard: Clarkston

Robinson: Clarkston

Yuhas: West Ottawa

Detroit CC at Canton

Goricki: Canton

Beard: Canton

Robinson: Canton (best bet)

Yuhas: Canton

Detroit Cass Tech at Chippewa Valley

Goricki: Chippewa Valley

Beard: Cass Tech

Robinson: Chippewa Valley

Yuhas: Chippewa Valley

West Bloomfield at Utica Eisenhower

Goricki: West Bloomfield

Beard: West Bloomfield

Robinson: West Bloomfield

Yuhas: Eisenhower

Flushing at Livonia Franklin

Goricki: Franklin

Beard: Franklin

Robinson: Franklin

Yuhas: Franklin

Ypsilanti Lincoln at Detroit King

Goricki: King (best bet)

Beard: King (best bet)

Robinson: King

Yuhas: King

Oak Park at Detroit De La Salle

Goricki: De La Salle

Beard: Oak Park

Robinson: De La Salle

Yuhas: De La Salle

Riverview at Dearborn Divine Child

Goricki: Divine Child

Beard: Riverview

Robinson: Divine Child

Yuhas: Divine Child

FH Harrison at Linden

Goricki: Harrison

Beard: Harrison

Robinson: Harrison

Yuhas: Harrison

River Rouge at BH Cranbrook

Goricki: River Rouge

Beard: River Rouge

Robinson: Cranbrook

Yuhas: River Rouge

Algonac at Frankenmuth

Goricki: Frankenmuth

Beard: Frankenmuth

Robinson: Frankenmuth

Yuhas: Frankenmuth

Jackson Lumen Christi at Watervliet

Goricki: Watervliet

Beard: Lumen Christi

Robinson: Lumen Christi

Yuhas: Watervliet

Blissfield at Warren Michigan Collegiate

Goricki: Michigan Collegiate

Beard: Michigan Collegiate

Robinson: Michigan Collegiate

Yuhas: Michigan Collegiate (best bet)

Monroe SMCC at MH MadisonĀ

Goricki: Madison

Beard: Madison

Robinson: Madison

Yuhas: Madison

Clarkston Everest at OL Whiteford

Goricki: Whiteford

Beard: Whiteford

Robinson: Clarkston Everest

Yuhas: Whiteford

RECORDS

Goricki: 11-4 last week; 114-51 overall; 11-0 best bets

Beard: 9-6 last week; 116-49 overall; 10-1 best bets

Robinson: 12-3 last week; 119-46 overall; 11-0 best bets

Yuhas: 11-4 last week; 114-51 overall; 11-0 best bets