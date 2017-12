Will the Lions be celebrating against the Bears on Sunday? Our panel is mixed. (Photo: Daniel Mears / Detroit News)

Justin Rogers, James Hawkins, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their picks against the spread for Week 15 of the NFL season.

Chicago +5 at Detroit

Rogers: Detroit

Hawkins: Chicago

Niyo: Detroit

Wojnowski: Detroit

Denver -2 at Indianapolis

Rogers: Denver

Hawkins: Denver

Niyo: Denver

Wojnowski: Indianapolis

L.A. Chargers -2 at Kansas City

Rogers: L.A. Chargers

Hawkins: Kansas City

Niyo: Kansas City

Wojnowski: Kansas City

Philadelphia -8 at N.Y. Giants

Rogers: Philadelphia

Hawkins: N.Y. Giants

Niyo: Philadelphia

Wojnowski: Philadelphia

Green Bay +3 at Carolina

Rogers: Carolina

Hawkins: Carolina (best bet)

Niyo: Carolina

Wojnowski: Carolina

Cincinnati +10 at Minnesota

Rogers: Minnesota

Hawkins: Minnesota

Niyo: Minnesota

Wojnowski: Minnesota

Miami PK at Buffalo

Rogers: Buffalo

Hawkins: Buffalo

Niyo: Miami

Wojnowski: Buffalo

Houston +11 at Jacksonville

Rogers: Jacksonville

Hawkins: Jacksonville

Niyo: Jacksonville

Wojnowski: Jacksonville

N.Y. Jets +16 at New Orleans

Rogers: New Orleans

Hawkins: N.Y. Jets

Niyo: N.Y. Jets

Wojnowski:

Arizona +4 at Washington

Rogers: Washington

Hawkins: Washington

Niyo: Washington

Wojnowski: Arizona

Baltimore -7 at Cleveland

Rogers: Baltimore

Hawkins: Cleveland

Niyo: Baltimore

Wojnowski: Baltimore (best bet)

L.A. Rams +1 at Seattle

Rogers: Seattle

Hawkins: Seattle

Niyo: Seattle

Wojnowski: Seattle

New England -2.5 at Pittsburgh

Rogers: New England (best bet)

Hawkins: New England

Niyo: New England

Wojnowski: New England

Tennessee +2 at San Francisco

Rogers: San Francisco

Hawkins: Tennessee

Niyo: Tennessee

Wojnowski: Tennessee

Dallas -3 at Oakland

Rogers: Dallas

Hawkins: Dallas

Niyo: Dallas

Wojnowski: Oakland

Atlanta -6 at Tampa Bay

Rogers: Atlanta

Hawkins: Atlanta

Niyo: Atlanta (best bet)

Wojnowski: Atlanta

RECORDS

Rogers: 9-7 last week; 108-94-6 overall; 8-5-1 best bets

Hawkins: 9-7 last week; 102-100-6 overall; 9-5 best bets

Niyo: 9-7 last week; 106-96-6 overall; 10-4 best bets

Wojnowski: 9-7 last week; 107-95-6 overall; 7-6-1 best bets