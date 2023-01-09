Car Radio, Podcast 98, Pts 1/2: Benjamin/Ram Revolution EV, Cole Smith/Andretti Cadillac F1 team, Anderson/Block RIP, Dumas/Porsche 911 Dakar, Eckert/Ford Maverick, Ikeda/Acura NSX
Car Radio Noon-2 PM, January 7, 2023Host: Henry Payne, Auto columnist, The Detroit News
Interview Schedule
oo min: Payne intro
02-15 min: Interview with Chris Benjamin, VP Interior Design, Stellantis. Talking Ram Revolution EV Concept reveal at CES
15-20: Ad Break
20-30: Interview with Steven Cole Smith, race writer, Hagerty. Talking Andretti Cadillac F1 team; Ken Block RIP
30-33: Ad Break
33-40: More with Cole Smith
40-45: Interview with Matt Anderson, Historian, The Henry Ford. Talking Ken Block RIP
45-48: Ad Break
48-55: More with Anderson
55-1.00 hr: Ad break
1.00-1.03 hr: Payne intro
1.03-1.15: Best of Car Radio: Romain Dumas, race driver. Porsche 911 Dakar intro at LA Auto Show
1.16-1.20: Ad break
1.20-1.30: Best of Car Radio: Todd Eckert, Mkting mnger, Ford trucks. Talking Ford Maverick intro in Sept 2021
1.30-1.34: Ad break
1.34-1.40: Continue with Eckert
1.40-1.45: Best of Car Radio: TJon Ikeda, Marketing mngr, Acura. Talking last builds of Acura NSX in Marysville, OH
1.45-1.48: Ad break
1.48-1.55: More with Ikeda.
END