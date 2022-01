Car Radio, Podcast 72, Pts 1/2: Wickens/Daytona, Fix-Brooke/NACTOY, Brigolin/Tesla V11, Reddick/Subaru WRX, Eckert/Maverick, Calhoun/Si

The Detroit News

Car Radio Show 910 AM, January 22, 2022

From Carmel, CA

Hosted by Henry Payne, The Detroit News

00 min: Payne intro

05-15 min: Robert Wickens, Hyundai Elantra TCR race driver at Daytona Roar.

15-18: Ad break

20-30: NACTORY jurors Lauren Fix (Car Coach) and Lindsay Brooke (SAE Publications editor) on 2022 winners

30-33: Ad break

33-40: Continue call-in with Lauren and Lindsay.

40-55: Chris Brigolin, Tesla Club of Michigan president, on Tesla Version 11 update

57-1.00: Ad break

1.00-1.15 hr: Best of Car Radio: Michael Reddick, Subaru WRX car-line manager.

1.15-1.18: Ad Break

1.20-1.40: Best of Car Radio: Todd Eckert, Marketing mngr, Ford trucks, on Ford Maverick.

1.30-1.34: Ad Break

1.34-1.40: More with Todd Eckert

1.40-1.55: Best of Car Radio: Dan Calhoun, Program mngr, Honda Civic Si

END