Car Radio, Podcast 88, Pts 1/2: Live from American Speed Festival – Brock-Nagamatsu/Shelby, Kozyra/Ferrari, Calero/Ford GT, Lingenfelter/Corvette, Nikolas/March, Lashmett/IndyCars McGrane

The Detroit News

Car Radio, 910AM-Detroit, October 1, 2022

Live from American Speed Festival, M1 Concourse, Pontiac, MI

Co-anchor: Tom McDonald

Interview Schedule

00 min: Payne/McDonald intro

02-15 min: Ernest Nagamatsu, 1964 Shelby 289 Cobra, Old Yeller II

15-20: Ad Break

20-30: Bill and Melissa Kozyra, Ferrari 488 Challenge and production cars

30-33: Ad Break

33-40: Continue with Kozyras

40-45: Ken Lingenfelter, Lingenfelter Engineering

45-48: Ad Break

48-55: Continue with Lingenfelter

1.00 hr: Payne/McDonald intro

1.04-1.15 hr: Dave Nikolas, Nikolas Motorsport, racing 1981 March 718 Can Am and 1988 IMSA FabCar

1.16-1.20: Ad break

1.20-1.30: Fred Calero, Ford GT1 project; Tim McGrane, M1 Concourse CEO

1.30-1.33: Ad break

1.33-1.40: More Calero/McGrane

1.40-1.45 PM: Mike Lashmett, Vintage IndyCar Registry

1.45-1.48: Ad break

1.48-1.55: Peter Brock, Shelby Daytona Coupe designer/Master of Motorsports honoree

END