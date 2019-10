Michigan running back Zach Charbonnet is tripped up by Notre Dame safety Jalen Elliott just outside of the end zone in the first quarter. (Photo: David Guralnick, Detroit News)

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions against the spread in Week 10 of the college football season. This week’s guest selector is Larry Gilbert of Muskegon. Gilbert was the winner of the Wojo Picks contest (detroitnews.com/wojospicks) last week with a record of 13-2.

Michigan -17.5 at Maryland

Charboneau: Michigan

Chengelis: Michigan

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Gilbert: Michigan (best bet)

Northwestern +12.5 at Indiana

Charboneau: Indiana (best bet)

Chengelis: Indiana

Niyo: Indiana

Wojnowski: Indiana

Gilbert: Indiana

Nebraska -3 at Purdue

Charboneau: Nebraska

Chengelis: Nebraska

Niyo: Purdue

Wojnowski: Nebraska

Gilbert: Purdue

Rutgers +20 at Illinois

Charboneau: Illinois

Chengelis: Illinois (best bet)

Niyo: Illinois

Wojnowski: Illinois (best bet)

Gilbert: Illinois

Virginia Tech +18 at Notre Dame

Charboneau: Notre Dame

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Virginia Tech

Gilbert: Virginia Tech

Oregon -6.5 at USC

Charboneau: Oregon

Chengelis: Oregon

Niyo: Oregon (best bet)

Wojnowski: USC

Gilbert: Oregon

Ole Miss +17.5 at Auburn

Charboneau: Auburn

Chengelis: Auburn

Niyo: Auburn

Wojnowski: Auburn

Gilbert: Auburn

Georgia -5 at Florida

Charboneau: Georgia

Chengelis: Georgia

Niyo: Georgia

Wojnowski: Florida

Gilbert: Georgia

N.C. State +8.5 at Wake Forest

Charboneau: N.C. State

Chengelis: N.C. State

Niyo: Wake Forest

Wojnowski: Wake Forest

Gilbert: Wake Forest

Miami (Fla.) +6 at Florida State

Charboneau: Florida State

Chengelis: Miami (Fla.)

Niyo: Florida State

Wojnowski: Miami (Fla.)

Gilbert: Miami (Fla.)

Utah +2.5 at Washington

Charboneau: Washington

Chengelis: Utah

Niyo: Utah

Wojnowski: Washington

Gilbert: Utah

Houston +23 at Central Florida

Charboneau: Houston

Chengelis: Central Florida

Niyo: Central Florida

Wojnowski: Houston

Gilbert: Houston

Army +14 at Air Force

Charboneau: Army

Chengelis: Army

Niyo: Army

Wojnowski: Air Force

Gilbert: Army

Northern Illinois +1 at Central Michigan

Charboneau: Central Michigan

Chengelis: Central Michigan

Niyo: Northern Illinois

Wojnowski: Central Michigan

Gilbert: Central Michigan

Buffalo PK at Eastern Michigan

Charboneau: Eastern Michigan

Chengelis: Eastern Michigan

Niyo: Eastern Michigan

Wojnowski: Eastern Michigan

Gilbert: Eastern Michigan

Records

Charboneau: 5-10 last week, 73-59-3 overall, 7-2 best bets

Chengelis: 10-5 last week, 72-60-3 overall, 7-2 best bets

Niyo: 8-7 last week, 68-64-3 overall, 5-3-1 best bets

Wojo: 8-7 last week, 77-55-3 overall, 9-0 best bets

Guest: 8-7 last week, 77-55-3 overall, 5-4 best bets