This week's Detroit News college football picks

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games this week in college football.

Michigan -2.5 at Minnesota

Charboneau: Minnesota

Chengelis: Michigan

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Rutgers +15 at Michigan State

Charboneau: Michigan State

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan State

Wojnowski: Rutgers

Penn State -6.5 at Indiana

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Penn State (best bet)

Wojnowski: Indiana

Nebraska +26 at Ohio State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Ohio State (best bet)

Niyo: Ohio State

Wojnowski: Ohio State

Iowa -4 at Purdue

Charboneau: Iowa

Chengelis: Iowa

Niyo: Iowa

Wojnowski: Iowa

Maryland +9 at Northwestern

Charboneau: Maryland

Chengelis: Northwestern

Niyo: Maryland

Wojnowski: Northwestern

Iowa State +3.5 at Oklahoma State

Charboneau: Oklahoma State

Chengelis: Iowa State

Niyo: Iowa State

Wojnowski: Iowa State

Virginia +11 at Miami (Fla.)

Charboneau: Miami (best bet)

Chengelis: Miami

Niyo: Miami

Wojnowski: Miami

Oklahoma -6.5 at TCU

Charboneau: TCU

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Oklahoma

Wojnowski: Oklahoma

Alabama -19.5 at Tennessee

Charboneau: Alabama

Chengelis: Alabama

Niyo: Alabama

Wojnowski: Alabama (best bet)

Notre Dame +9.5 at Pittsburgh

Charboneau: Notre Dame

Chengelis: Pittsburgh

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Notre Dame

Syracuse +44 at Clemson

Charboneau: Clemson

Chengelis: Clemson

Niyo: Clemson

Wojnowski: Clemson

Baylor +10 at Texas

Charboneau: Texas

Chengelis: Texas

Niyo: Texas

Wojnowski: Baylor

Cincinnati -1 at SMU

Charboneau: SMU

Chengelis: Cincinnati

Niyo: Cincinnati

Wojnowski: SMU

Auburn -4 at Mississippi

Charboneau: Auburn

Chengelis: Mississippi

Niyo: Auburn

Wojnowski: Mississippi