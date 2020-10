This week's Detroit News college football picks

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games this week in college football. This week’s guest selector if Jeff Tyler of Brownstown. Tyler was the winner of the Wojo’s Picks contest with a record of 13-2.

Michigan State +25 at Michigan

Charboneau: Michigan State

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Tyler: Michigan

Indiana -13 at Rutgers

Charboneau: Indiana

Chengelis: Rutgers

Niyo: Rutgers

Wojnowski: Rutgers

Tyler: Indiana

Ohio State -10 at Penn State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Ohio State

Niyo: Ohio State

Wojnowski: Penn State

Tyler: Ohio State (best bet)

Purdue -4.5 at Illinois

Charboneau: Purdue

Chengelis: Purdue

Niyo: Purdue

Wojnowski: Purdue

Tyler: Purdue

Northwestern +3 at Iowa

Charboneau: Iowa

Chengelis: Iowa

Niyo: Iowa

Wojnowski: Iowa

Tyler: Northwestern

Texas +3.5 at Oklahoma State

Charboneau: Oklahoma State

Chengelis: Texas

Niyo: Texas

Wojnowski: Oklahoma State

Tyler: Oklahoma State

Oklahoma -15.5 at Texas Tech

Charboneau: Oklahoma

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Oklahoma (best bet)

Wojnowski: Oklahoma

Tyler: Texas Tech

Boston College +31.5 at Clemson

Charboneau: Clemson

Chengelis: Boston College

Niyo: Boston College

Wojnowski: Boston College

Tyler: Boston College

Notre Dame -19 at Georgia Tech

Charboneau: Notre Dame

Chengelis: Georgia Tech

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Notre Dame (best bet)

Tyler: Notre Dame

Memphis +6 at Cincinnati

Charboneau: Cincinnati (best bet)

Chengelis: Cincinnati (best bet)

Niyo: Memphis

Wojnowski: Cincinnati

Tyler: Cincinnati (best bet)

LSU +1 at Auburn

Charboneau: Auburn

Chengelis: Auburn

Niyo: LSU

Wojnowski: LSU

Tyler: Auburn

Georgia -13 at Kentucky

Charboneau: Georgia

Chengelis: Kentucky

Niyo: Georgia

Wojnowski: Georgia

Tyler: Georgia

Mississippi State +32.5 at Kentucky

Charboneau: Mississippi State

Chengelis: Mississippi State

Niyo: Mississippi State

Wojnowski: Alabama

Tyler: Alabama

Missouri +15 at Florida

Charboneau: Florida

Chengelis: Missouri

Niyo: Missouri

Wojnowski: Missouri

Tyler: Florida

Records

Charboneau: 5-10 last week, 5-10 overall, 0-1 best bets

Chengelis: 8-7 last week, 8-7 overall, 1-0 best bets

Niyo: 9-6 last week, 9-6 overall, 0-1 best bets

Wojnowski: 9-6 last week, 9-6 overall, 1-0 best bets