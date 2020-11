This week's Detroit News college football picks

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions against the spread for top games this week in college football. This week’s guest selector is Jeff Kotlarek of Romulus. Kotlarek was the winner of the Wojo's Picks contest with a record of 11-1.

Michigan -8 at Rutgers

Charboneau: Michigan

Chengelis: Michigan

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Kotlarek: Michigan

More: Michigan State football game vs. Maryland is canceled

More: Big Ten division crossover game Dec. 19 might be at Ford Field

Indiana +20 at Ohio State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Indiana

Niyo: Indiana

Wojnowski: Ohio State

Kotlarek: Ohio State (best bet)

Iowa -2 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State (best bet)

Niyo: Iowa

Wojnowski: Iowa

Kotlarek: Iowa

Illinois +14 at Nebraska

Charboneau: Illinois

Chengelis: Illinois

Niyo: Illinois

Wojnowski: Nebraska

Kotlarek: Nebraska

Wisconsin -7 at Northwestern

Charboneau: Wisconsin (best bet)

Chengelis: Wisconsin

Niyo: Wisconsin

Wojnowski: Northwestern

Kotlarek: Wisconsin

Kentucky +30 at Alabama

Charboneau: Kentucky

Chengelis: Alabama

Niyo: Kentucky

Wojnowski: Alabama

Kotlarek: Alabama

Florida -31 at Vanderbilt

Charboneau: Florida

Chengelis: Florida

Niyo: Vanderbilt

Wojnowski: Florida

Kotlarek: Florida

Oklahoma State +10 at Oklahoma

Charboneau: Oklahoma State

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Oklahoma State

Wojnowski: Oklahoma State

Kotlarek: Oklahoma

Cincinnati -4 at Central Florida

Charboneau: Cincinnati

Chengelis: Cincinnati

Niyo: Cincinnati

Wojnowski: Cincinnati (best bet)

Kotlarek: Cincinnati

Mississippi State +24 at Georgia

Charboneau: Georgia

Chengelis: Georgia

Niyo: Georgia

Wojnowski: Mississippi State

Kotlarek: Georgia

Clemson -33 at Florida State

Charboneau: Florida State

Chengelis: Clemson

Niyo: Clemson (best bet)

Wojnowski: Clemson

Kotlarek: Florida State

Records

Charboneau: 5-6 last week, 29-26 overall, 2-2 best bets

Chengelis: 4-7 last week, 31-24 overall, 3-1 best bets

Niyo: 5-6 last week, 27-28 overall, 3-1 best bets

Wojo: 6-5 last week, 28-27 overall, 3-1 best bets

Guest: 7-4 last week, 40-15 overall, 4-0 best bets