Detroit News college football picks: Week 2

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 2 of the college football season.

Washington +5.5 at Michigan

Charboneau: Michigan

Chengelis: Washington

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Youngstown State +20.5 at Michigan State

Charboneau: Michigan State

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan State

Wojnowski: Michigan State

More: Mel Tucker sees lots of 'room for improvement' after MSU's season opener

Oregon +14 at Ohio State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Ohio State

Niyo: Ohio State

Wojnowski: Ohio State

Miami (Ohio) +20.5 at Minnesota

Charboneau: Minnesota

Chengelis: Minnesota

Niyo: Miami (Ohio)

Wojnowski: Minnesota

Rutgers -1 at Syracuse

Charboneau: Rutgers

Chengelis: Rutgers

Niyo: Rutgers

Wojnowski: Rutgers

Toledo +19.5 at Notre Dame

Charboneau: Notre Dame (best bet)

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Toledo

Purdue -32 at Connecticut

Charboneau: Connecticut

Chengelis: Purdue

Niyo: Purdue

Wojnowski: Connecticut

Ball State +22 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Penn State

Wojnowski: Ball State

Buffalo +12 at Nebraska

Charboneau: Buffalo

Chengelis: Buffalo

Niyo: Nebraska

Wojnowski: Nebraska

Iowa +3.5 at Iowa State

Charboneau: Iowa State

Chengelis: Iowa State

Niyo: Iowa State

Wojnowski: Iowa (best bet)

Illinois +10 at Virginia

Charboneau: Illinois

Chengelis: Virginia

Niyo: Illinois

Wojnowski: Illinois

More: Georgia jumps to No. 2 behind Tide in AP Top 25; UM, MSU unranked

UAB +26 at Georgia

Charboneau: Georgia

Chengelis: Georgia (best bet)

Niyo: Georgia

Wojnowski: UAB

Florida -29 at South Florida

Charboneau: South Florida

Chengelis: Florida

Niyo: Florida (best bet)

Wojnowski: Florida

Utah -7 at BYU

Charboneau: BYU

Chengelis: Utah

Niyo: Utah

Wojnowski: BYU

More: MAC notebook: EMU will try to rekindle Big Ten magic vs. Wisconsin

Eastern Michigan +24 at Wisconsin

Charboneau: Wisconsin

Chengelis: Wisconsin

Niyo: Wisconsin

Wojnowski: Wisconsin

Records

Charboneau: 8-7 last week, 0-1 best bet

Chengelis: 7-8 last week, 0-1 best bet

Niyo: 11-4 last week, 1-0 best bet

Wojnowski: 5-10 last week, 0-1 best bet