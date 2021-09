Detroit News college football picks: Week 3

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 3 of the college football season.

Michigan State +8 at Miami (Florida)

Charboneau: Michigan State (best bet)

Chengelis: Michigan State

Niyo: Miami (Fla.)

Wojnowski: Michigan State

Northern Illinois +24 at Michigan

Charboneau: Michigan

Chengelis: Northern Illinois

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Cincinnati -3 at Indiana

Charboneau: Cincinnati

Chengelis: Cincinnati (best bet)

Niyo: Indiana

Wojnowski: Cincinnati

Minnesota -3 at Colorado

Charboneau: Colorado

Chengelis: Minnesota

Niyo: Minnesota

Wojnowski: Colorado

Purdue +8 at Notre Dame

Charboneau: Notre Dame

Chengelis: Purdue

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Notre Dame

Kent State +21 at Iowa

Charboneau: Iowa

Chengelis: Iowa

Niyo: Iowa

Wojnowski: Iowa

Tulsa +31 at Ohio State

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Tulsa

Niyo: Ohio State

Wojnowski: Tulsa

Nebraska +21 at Oklahoma

Charboneau: Oklahoma

Chengelis: Nebraska

Niyo: Oklahoma

Wojnowski: Oklahoma

Auburn +7 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Auburn

Wojnowski: Auburn (best bet)

Georgia Tech +29 at Clemson

Charboneau: Clemson

Chengelis: Clemson

Niyo: Clemson (best bet)

Wojnowski: Clemson

Alabama -15 at Florida

Charboneau: Alabama

Chengelis: Florida

Niyo: Alabama

Wojnowski: Florida

South Carolina +32 at Georgia

Charboneau: South Carolina

Chengelis: South Carolina

Niyo: Georgia

Wojnowski: South Carolina

Central Michigan +21 at LSU

Charboneau: LSU

Chengelis: Central Michigan

Niyo: Central Michigan

Wojnowski: Central Michigan

Western Michigan +14 at Pittsburgh

Charboneau: Western Michigan

Chengelis: Western Michigan

Niyo: Western Michigan

Wojnowski: Western Michigan

Eastern Michigan -21 at UMass

Charboneau: Eastern Michigan

Chengelis: Eastern Michigan

Niyo: Eastern Michigan

Wojnowski: Eastern Michigan

Records

Charboneau: 8-7 last week, 16-14 overall, 0-2 best bets

Chengelis: 7-8 last week, 14-16 overall, 1-1 best bets

Niyo: 9-6 last week, 20-10 overall, 1-1 best bets

Wojnowski: 8-7 last week, 13-17 overall, 1-1 best bets