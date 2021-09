Detroit News college football picks: Week 5

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 5 of the college football season. All picks made against the spread.

Michigan PK at Wisconsin

Charboneau: Michigan

Chengelis: Wisconsin

Niyo: Michigan

Wojnowski: Michigan

Western Kentucky +8.5 at Michigan State

Charboneau: Michigan State

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan State

Wojnowski: Western Kentucky

Iowa -4 at Maryland

Charboneau: Iowa (best bet)

Chengelis: Maryland

Niyo: Iowa

Wojnowski: Iowa

Minnesota +2.5 at Purdue

Charboneau: Purdue

Chengelis: Purdue

Niyo: Purdue

Wojnowski: Minnesota

Indiana +11 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Penn State

Wojnowski: Indiana

Northwestern +10 at Nebraska

Charboneau: Nebraska

Chengelis: Nebraska

Niyo: Nebraska

Wojnowski: Nebraska

Ohio State -16 at Rutgers

Charboneau: Ohio State

Chengelis: Rutgers

Niyo: Ohio State

Wojnowski: Ohio State

Cincinnati -2 at Notre Dame

Charboneau: Cincinnati

Chengelis: Cincinnati (best bet)

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Cincinnati

Oregon -7.5 at Stanford

Charboneau: Oregon

Chengelis: Oregon

Niyo: Oregon

Wojnowski: Oregon

Mississippi +15.5 at Alabama

Charboneau: Mississippi

Chengelis: Mississippi

Niyo: Alabama

Wojnowski: Alabama (best bet)

Arkansas +19 at Georgia

Charboneau: Arkansas

Chengelis: Arkansas

Niyo: Georgia (best bet)

Wojnowski: Arkansas

Oklahoma -10.5 at Kansas State

Charboneau: Oklahoma

Chengelis: Oklahoma

Niyo: Kansas State

Wojnowski: Oklahoma

Eastern Michigan PK at Northern Illinois

Charboneau: Northern Illinois

Chengelis: Eastern Michigan

Niyo: Eastern Michigan

Wojnowski: Eastern Michigan

Central Michigan +1 at Miami (Ohio)

Charboneau: Central Michigan

Chengelis: Central Michigan

Niyo: Miami (Ohio)

Wojnowski: Miami (Ohio)

Western Michigan -6 at Buffalo

Charboneau: Western Michigan

Chengelis: Western Michigan

Niyo: Buffalo

Wojnowski: Western Michigan

Records

Charboneau: 6-8-1 last week, 31-28-2 overall, 1-2-1 bets bets

Chengelis: 8-6-1 last week, 32-27-2 overall, 2-2 best bets

Niyo: 10-4-1 last week, 35-24-2 overall, 1-2-1 best bets

Wojnowski: 11-3-1 last week, 33-26-2 overall, 1-3 best bets