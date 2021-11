Detroit News college football picks: Week 11

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 11 of the college football season. All picks made against the spread.

Michigan -2 at Penn State

Charboneau: Penn State

Chengelis: Penn State

Niyo: Michigan

Wojnowski: Penn State

Maryland +14 at Michigan State

Charboneau: Maryland

Chengelis: Michigan State

Niyo: Michigan State

Wojnowski: Maryland

Minnesota +7 at Iowa

Charboneau: Iowa

Chengelis: Iowa

Niyo: Iowa

Wojnowski: Minnesota

Rutgers +8 at Indiana

Charboneau: Rutgers

Chengelis: Indiana

Niyo: Rutgers

Wojnowski: Indiana

Northwestern +24 at Wisconsin

Charboneau: Northwestern

Chengelis: Northwestern

Niyo: Northwestern

Wojnowski: Wisconsin

Purdue +20 at Ohio State

Charboneau: Purdue

Chengelis: Purdue

Niyo: Purdue

Wojnowski: Purdue

North Carolina State +3 at Wake Forest

Charboneau: Wake Forest

Chengelis: Wake Forest

Niyo: Wake Forest

Wojnowski: Wake Forest (best bet)

Notre Dame -5 at Virginia

Charboneau: Notre Dame (best bet)

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Virginia

Cincinnati -24 at South Florida

Charboneau: Cincinnati

Chengelis: Cincinnati

Niyo: Cincinnati (best bet)

Wojnowski: Cincinnati

TCU +13 at Oklahoma State

Charboneau: Oklahoma State

Chengelis: TCU

Niyo: TCU

Wojnowski: TCU

Texas A&M -2 at Mississippi

Charboneau: Mississippi

Chengelis: Texas A&M (best bet)

Niyo: Texas A&M

Wojnowski: Texas A&M

Oklahoma -7 at Baylor

Charboneau: Baylor

Chengelis: Baylor

Niyo: Baylor

Wojnowski: Baylor

Washington State +14 at Oregon

Charboneau: Oregon

Chengelis: Oregon

Niyo: Oregon

Wojnowski: Oregon

New Mexico State +50 at Alabama

Charboneau: Alabama

Chengelis: Alabama

Niyo: Alabama

Wojnowski: New Mexico State

Georgia -20 at Tennessee

Charboneau: Georgia

Chengelis: Tennessee

Niyo: Tennessee

Wojnowski: Georgia

Records

Charboneau: 5-10 last week, 76-70-5 overall, 4-4-2 best bets

Chengelis: 8-7 last week, 75-71-5 overall, 6-4 best bets

Niyo: 6-9 last week, 80-66-5 overall, 6-3-1 best bets

Wojnowski: 6-9 last week, 79-67-5 overall, 7-3 best bets