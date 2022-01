UM's Junior Colson, MSU's Cal Haladay named to FWAA freshman All-America first team

Three local players have been named to the Football Writers Association of American freshman All-America football team announced Monday.

Michigan linebacker Junior Colson, Michigan State linebacker Cal Haladay and Central Michigan defensive back Donte Kent were named to the FWAA freshman first team.

The 6-foot-2, 225-pound Colson was fourth on the team with 61 tackles last season. He had a team-high 12 tackles at Penn State. He also had a fumble recovery and three quarterback hurries.

Haladay, 6-1, 235, was tied for the team high with 96 tackles. He also had two interceptions that he returned for touchdowns.

The 5-11, 185-pound Kent had one interception and 14 pass breakups for the Chippewas.

2021 FWAA freshman All-America team

OFFENSE (13)

► QB Seth Henigan, Memphis (6-3, 200, Denton, Texas)

► QB CJ Stroud, Ohio State (6-3, 218, Inland Empire, California)

► RB Braelon Allen, Wisconsin (6-2, 238, Fond du Lac, Wisconsin)

► RB TreVeyon Henderson, Ohio State (5-10, 215, Hopewell, Virginia)

► WR Corey Rucker, Arkansas State (6-0, 203, Bentonia, Mississippi)

► WR Xavier Worthy, Texas (6-1, 160, Fresno, California)

► TE Brock Bowers, Georgia (6-4, 230, Napa, California)

► OL Joe Alt, Notre Dame (6-7, 305, North Oaks, Minnesota)

► OL Campbell Barrington, BYU (6-6, 285, Spokane, Washington)

► OL Connor Colby, Iowa (6-6, 298, Cedar Rapids, Iowa)

► OL Reuben Fatheree II, Texas A&M (6-8, 320, Richmond, Texas)

► OL Bryce Foster, Texas A&M (6-5, 325, Katy, Texas)

► OL Wyatt Milum, West Virginia (6-6, 291, Kenova, West Virginia)

DEFENSE (14)

► DL Collin Oliver, Oklahoma State (6-2, 225, Oklahoma City)

► DL Maason Smith, LSU (6-6, 292, Houma, Louisiana)

► DL Josaiah Stewart, Coastal Carolina (6-2, 245, Everett, Massachusetts)

► DL Lukas Van Ness, Iowa (6-5, 264, Barrington, Illinois)

► LB Junior Colson, Michigan (6-2, 225, Brentwood, Tennessee)

► LB Eric Gentry, Arizona State (6-6, 200, Philadelphia, Pennsylvania)

► LB Cal Haladay, Michigan State (6-1, 235, Elysburg, Pennsylvania)

► LB Dallas Turner, Alabama (6-4, 245, Fort Lauderdale, Florida)

► DB Calen Bullock, USC (6-3, 180, Pasadena, California)

► DB Denzel Burke, Ohio State (6-1, 192, Scottsdale, Arizona)

► DB Duce Chestnut, Syracuse (6-0, 195, Camden, New Jersey)

► DB Jack Howell, Colorado State (5-11, 195, Chandler, Arizona)

► DB Donte Kent, Central Michigan (5-11, 185, Harrisburg, Pennsylvania)

► DB Andrew Mukuba, Clemson (6-0, 185, Austin, Texas)

SPECIALISTS (5)

► K Cam Little, Arkansas (6-2, 185, Moore, Oklahoma)

► P Nick Haberer, Washington State (6-5, 224, Queensland, Australia)

► KR Brian Battie, USF (5-8, 165, Sarasota, Florida)

► PR Jaylin Lane, Middle Tennessee (5-8, 174, Clover, South Carolina)

► AP Rasheen Ali, Marshall (6-0, 201, Cleveland, Ohio)