Detroit News college football picks: Week 2

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 2 of the college football season. All picks are made against the spread.

Akron +34.5 at MSU

Charboneau: MSU

Chengelis: MSU

Niyo: MSU

Wojnowski: MSU

Hawaii +48.5 at Michigan

Charboneau: Michigan

Chengelis: Michigan

Niyo: Hawaii

Wojnowski: Michigan

South Alabama +6.5 at CMU

Charboneau: CMU

Chengelis: CMU

Niyo: South Alabama

Wojnowski: CMU

WMU -7 at Ball St.

Charboneau: WMU

Chengelis: WMU

Niyo: WMU

Wojnowski: WMU

North Carolina -7 at Georgia State

Charboneau: North Carolina

Chengelis: North Carolina

Niyo: North Carolina

Wojnowski: North Carolina

Arkansas State +45.5 at Ohio St.

Charboneau: Ohio St.

Chengelis: Ohio St.

Niyo: Ohio St.

Wojnowski: Arkansas St.

Marshall -20 at Notre Dame

Charboneau: Notre Dame

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: Notre Dame

Tennessee -3 at Pittsburgh

Charboneau: Pittsburgh

Chengelis: Pittsburgh (best bet)

Niyo: Tennessee

Wojnowski: Tennessee

Appalachian St. +16.5 at Texas A&M

Charboneau: Texas A&M (best bet)

Chengelis: Texas A&M

Niyo: Texas A&M

Wojnowski: Appalachian St.

Iowa St. +5.5 at Iowa

Charboneau: Iowa St.

Chengelis: Iowa St.

Niyo: Iowa St.

Wojnowski: Iowa

Southern Miss +27 at Miami (Fla.)

Charboneau: Miami

Chengelis: Miami

Niyo: Southern Miss.

Wojnowski: Southern Miss.

Washington St. +17 at Wisconsin

Charboneau: Wisconsin

Chengelis: Washington St.

Niyo: Wisconsin

Wojnowski: Washington St.

Duke +7.5 at Northwestern

Charboneau: Northwestern

Chengelis: Northwestern

Niyo: Duke

Wojnowski: Northwestern

Alabama -14.5 at Texas

Charboneau: Alabama

Chengelis: Texas

Niyo: Texas

Wojnowski: Alabama

USC -11.5 at Stanford

Charboneau: Stanford

Chengelis: USC

Niyo: USC (best bet)

Wojnowski: USC (best bet)

Records

Charboneau: 8-7 overall, 0-1 best bets

Chengelis: 9-6, 0-1

Niyo: 12-3, 1-0

Wojnowski: 9-6, 1-0