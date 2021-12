PEACH BOWL

No. 10 Michigan State vs. No. 12 Pittsburgh

► Kickoff: 7 p.m. Thursday, Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

► TV/radio: ESPN/WJR 760

► Records: Michigan State 10-2; Pittsburgh 11-2

► Series history: Michigan State leads 6-0-1

► Line: Spartans by 2.5

Matt Charboneau of The Detroit News breaks down the Spartans’ Peach Bowl matchup with Pittsburgh: