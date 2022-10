College football picks, Week 8

The Detroit News

Matt Charboneau, Angelique S. Chengelis, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for top games in Week 8 of the college football season. All picks are made against the spread.

WMU +6.5 at Miami (OH)

Charboneau: Miami (OH)

Chengelis: Miami (OH)

Niyo: Miami (OH)

Wojnowski: WMU

Bowling Green +6.5 at CMU

Charboneau: CMU

Chengelis: CMU

Niyo: CMU

Wojnowski: CMU

EMU +2.5 at Ball St.

Charboneau: EMU

Chengelis: Ball St.

Niyo: Ball St.

Wojnowski: Ball St.

Iowa +29 at Ohio St.

Charboneau: Ohio St.

Chengelis: Ohio St.

Niyo: Ohio St. (best bet)

Wojnowski: Ohio St.

Indiana +3 at Rutgers

Charboneau: Rutgers

Chengelis: Rutgers

Niyo: Rutgers

Wojnowski: Indiana

Syracuse +13.5 at Clemson

Charboneau: Clemson (best bet)

Chengelis: Syracuse

Niyo: Clemson

Wojnowski: Clemson

UNLV +23.5 at Notre Dame

Charboneau: UNLV

Chengelis: Notre Dame

Niyo: Notre Dame

Wojnowski: UNLV

Northwestern +13.5 at Maryland

Charboneau: Maryland

Chengelis: Maryland

Niyo: Maryland

Wojnowski: Maryland

Purdue +2.5 at Wisconsin

Charboneau: Purdue

Chengelis: Purdue (best bet)

Niyo: Purdue

Wojnowski: Purdue

Minnesota +5 at Penn St.

Charboneau: Penn St.

Chengelis: Penn St.

Niyo: Penn St.

Wojnowski: Penn St.

Kansas St. +3.5 at TCU

Charboneau: TCU

Chengelis: TCU

Niyo: TCU

Wojnowski: Kansas St.

Mississippi +1.5 at LSU

Charboneau: Mississippi

Chengelis: Mississippi

Niyo: LSU

Wojnowski: Mississippi

UCLA +6 at Oregon

Charboneau: Oregon

Chengelis: Oregon

Niyo: Oregon

Wojnowski: Oregon

Texas -6 at Oklahoma St.

Charboneau: Texas

Chengelis: Texas

Niyo: Texas

Wojnowski: Oklahoma St.

Mississippi St. +21 at Alabama

Charboneau: Alabama

Chengelis: Mississippi St.

Niyo: Alabama

Wojnowski: Alabama (best bet)

Records

Charboneau: 4-11 last week, 43-59-3 overall, 3-4 best bets

Chengelis: 9-6 last week, 49-53-3 overall, 3-4 best bets

Niyo: 7-8 last week, 55-47-3 overall, 3-4 best bets

Wojnowski: 9-6 last week, 54-48-3 overall, 4-3 best bets