Sunday Rocket Mortgage Classic tee times

Tee times for Sunday's final round at the Rocket Mortgage Classic:

7:35 a.m. — Scott Brown

7:40 a.m. — Jimmy Walker, Sung Kang

7:50 a.m. — Patton Kizzire, Lucas Glover

8:00 a.m. — Willie Mack III, Anirban Lahiri

8:10 a.m. — Will Zalatoris, Phil Mickelson

8:20 a.m. — Camilo Villegas, Robert Streb

8:30 a.m. — Cameron Percy, Patrick Rodgersa.m.

8:40 a.m. — Bo Van Pelt, Brandt Snedeker

8:50 a.m. — Ryan Brehm, Chesson Hadley

9:00 a.m. — Nelson Ledesma, Jonas Blixt

9:15 a.m. — Tyler Duncan, Patrick Reed

9:25 a.m. — Kramer Hickok, Matthew Wolff

9:35 a.m. — Michael Gellerman, Adam Schenk

9:45 a.m. — Henrik Norlander, Matt Jones

9:55 a.m. — Michael Gligic, Nick Taylora.m.

10:05 a.m. — Byeong Hun An, Josh Teater

10:15 a.m. — Beau Hossler, Max Homa

10:25 a.m. — Danny Willett, Maverick McNealy

10:35 a.m. — Bo Hoag, Doug Ghim

10:45 a.m. — Vincent Whaley, Garrick Higgo

11:00 a.m. — Joel Dahmen, Jason Day

11:10 a.m. — Cameron Tringale, Matthew NeSmith

11:20 a.m. — Davis Thompson, Russell Knox

11:30 a.m. — Aaron Baddeley, Fabián Gómez

11:40 a.m. — Kyle Stanley, Si Woo Kim

11:50 a.m. — Chris Baker, Roger Sloan

12:00 — Bubba Watson, Curtis Thompson

12:10 — Lanto Griffin, Sean O'Hair

12:20 — Keegan Bradley, Sebastián Muñoz

12:30 — J.J. Spaun, Rickie Fowler

12:45 — Mackenzie Hughes, Alex Noren

12:55 — Scott Stallings, Mark Anderson

1:05 — Sungjae Im, Seamus Power

1:15 — Tom Lewis, Kevin Tway

1:25 — Pat Perez, Chris Kirk

1:35 — Kevin Kisner, Richy Werenski

1:45 — Brandon Hagy, Jason Kokrak

1:55 — Hank Lebioda, Cam Davis

2:05 — Troy Merritt, Joaquin Niemann