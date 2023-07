Here are Saturday's third-round tee times at the Rocket Mortgage Classic

Detroit -- Here are the tee times for Saturday's third round of the Rocket Mortgage Classic at Detroit Golf Club:

6:50: Kyle Westmoreland, Sam Bennett

7: Kelly Kraft, Nick Watney

7:10: Davis Riley, Christiaan Bezuidenhout

7:20: Vicent Norrman, Robert Streb

7:30: Robby Shelton, Matthias Schwab

7:40: Kevin Tway, Sam Stevens

7:50: Chase Johnson, Ryan Gerard

8: Brice Garnett, S.H. Kim

8:10: Zach Johnson, Greyson Sigg

8:25: Garrick Higgo, Will Gordon

8:35: Davis Thompson, Scott Stallings

8:45: J.J. Spaun, Ryan Brehm

8:55: Kyle Reifers, Russell Knox

9:05: Chez Reavie, Henrik Norlander

9:15: Harry Higgs, Matt Wallace

9:25: Zecheng Dou, Trevor Cone

9:35: Nate Lashley, S.Y. Noh

9:45: Tyler Duncan, Lucas Glover

10: Chesson Hadley, Paul Haley II

10:10: Sungjae Im, Alex Smalley

10:20: Martin Laird, Adam Svensson

10:30: Vince Whaley, Hank Lebioda

10:40: Danny Willett, Luke Donald

10:50: Chad Ramey, Stephan Jaeger

11: Brett Stegmaier, Doug Ghim

11:10: Ryan Palmer, Ben Griffin

11:25: Max Homa, Ryan Moore

11:35: Carson Young, Justin Suh

11:45: Charley Hoffman, Carl Yuan

11:55: Sam Ryder, Keegan Bradley

12:05: MJ Daffue, Alex Noren

12:15: Brian Harman, Troy Merritt

12:25: Satoshi Kodaira, Brendon Todd

12:35: Callum Tarren, Nicolai Hojgaard

12:50: Peter Malnati, Chris Kirk

1: Adam Hadwin, Peter Kuest

1:10: Sepp Straka, Cam Davis

1:20: Cam Davis, Andrew Landry

1:30: Aaron Rai, Collin Morikawa

1:40: Adam Schenk, Justin Lower

1:50: Rickie Fowler, Ludvig Aberg

2: Taylor Moore, Taylor Pendrith

