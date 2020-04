The Detroit News' David Goricki ranks the incoming seniors in this fall's high school state football class.

Rank, Player, Height, Weight, Position, School

1. Rocco Spindler, 6-4, 305, OL, Clarkston

2. Damon Payne, Belleville, 6-4, 300, DL, Belleville

3. Donovan Edwards, 6-1, 185, RB, West Bloomfield

Buy Photo West Bloomfield's Donovan Edwards (Photo: Jose Juarez, The Detroit News)

4. Garrett Dellinger, 6-5, 280, OL, Clarkston

5. Rayshaun Benny, 6-4, 270, OL, Oak Park

6. Giovanni El-Hadi, 6-4, 285, OL, Sterling Heights Stevenson

7. Jamari Buddin, 6-3, 210, LB, Belleville

8. Raheem Anderson, 6-3, 300, C, Detroit Cass Tech

9. Kalen King, 5-11, 180, CB, Detroit Cass Tech

10. Jaylen Reed, 6-0, 190, S, Detroit King

11. Caleb Tiernan, 6-7, 265, OL, Detroit Country Day (Northwestern)

12. Andrel Anthony 6-2, 170, WR, East Lansing

13. Terrence Enos, 6-5, 320, OL, Detroit Cass Tech

Kobe King (Photo: Allen Trieu, 247Sports)

14. Kobe King, 6-1, 230, LB, Detroit Cass Tech

15. Deion Burks, 5-10, 180, WR, Belleville

16. Ru’Quan Buckley, 6-6, 260, OL, Wyoming Godwin Heights

17. Tyson Watson, 6-6, 260, DE, Warren Mott

18. Jace Williams, 6-3, 185, WR, Grand Rapids Catholic Central

19. Anthony Tyus III, 6-1, 210, RB, Portage Northern

20. Zach Trainor, 6-2, 205, QB, Walled Lake Western

21. Brendan Sullivan, 6-3, 195, QB, Davison

22. Robert Army, 6-1, 180, Athlete, Southfield A&T

23. D. J. Stepney, 6-0, 180, RB-S, Macomb Dakota

24. Jaylin Mines, 6-1, 190, S, Oak Park

25. Caleb Banks, 6-6, 235, DE, Southfield A&T

26. Davion Weatherspoon, 6-1, 295, OL, Harper Woods

27. Ramier Lewis, 6-7, 330, OL, Belleville

28. Ethan Boyd, 6-7, 285, OL, East Lansing

29. Kyle Fugedi, 6-6, 270, OL, Livonia Franklin

30. Saborn Campbell, 6-0, 180, S, Detroit Country Day

31. Quillen Howze, 6-0, 175, Athlete, Chippewa Valley

32. Derrick Harmon, 6-3, 320, DL, Detroit Loyola

River Rouge's Armorion Smith (Photo: Jose Juarez, Special to Detroit News)

33. Armorion Smith, 6-2, 190, S, River Rouge

34. Marion Dawson, 6-3, 210, LB, Oak Park

35. Christian Dhue-Reid, 5-10, 220, QB, Belleville

36. Josh Thompson, 6-4, 290, T, Fenton (Northwestern)

37. Weston Jones, 6-5, 260, OL, Romeo

38. Davion Primm, 6-0, 200, RB, Oak Park

39. David Holloman, 5-10, 190, RB, Auburn Hills Avondale

40. Conor Easthope, 6-2, 185, QB, Ann Arbor Pioneer (Western Michigan)

41. Blake Nelson, 6-4, 235, TE, Walled Lake Central

42. Pius Odjugo, 6-3, 320, DT, River Rouge

43. Doran Ray, 6-3, 275, DT, Detroit Cass Tech

44. Clarence Wilson, 6-3, 250, DE, Detroit Cass Tech

45. Ali Fisher, 6-1, 180, WR, Ann Arbor Pioneer

46. Blake Kosin, 6-6, 225, TE, Clarkston (Northern Illinois)

47. Tyrese Oakes, 6-0, 175, CB, Muskegon

48. Carson Briggs, 6-5, 270, T, Traverse City Central (Western Michigan)

49. Mareyohn Hrabowski, 6-4, 205, QB, River Rouge

50. Reaquin Lee, 5-10, 190, RB, Southfield A&T (Ball State)