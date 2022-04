Here is how manager AJ Hinch aligned the Tigers’ batting order for Opening Day against the White Sox and right-hander Lucas Giolito.

1. Robbie Grossman, RF

2. Austin Meadows, LF

3. Javy Baez, SS

4. Jeimer Candelario, 3B

5. Miguel Cabrera, DH

6. Jonathan Schoop, 2B

7. Akil Baddoo, CF

8. Spencer Torkelson, 1B

9. Tucker Barnhart, C

SP: Eduardo Rodriguez