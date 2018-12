Kenny Golladay (Photo: Tom Szczerbowski, Getty Images)

Justin Rogers, James Hawkins, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their picks against the spread for Week 16 of the NFL season.

Minnesota -5.5 at Detroit

Rogers: Minnesota

Hawkins: Minnesota

Niyo: Minnesota

Wojnowski: Minnesota

Washington +10 at Tennessee

Rogers: Tennessee

Hawkins: Tennessee

Niyo: Washington

Wojnowski: Washington

Baltimore +4.5 at L.A. Chargers

Rogers: L.A. Chargers

Hawkins: L.A. Chargers (best bet)

Niyo: L.A. Chargers

Wojnowski: L.A. Chargers

Tampa Bay +7 at Dallas

Rogers: Dallas

Hawkins: Dallas

Niyo: Dallas

Wojnowski: Dallas

Buffalo +12.5 at New England

Rogers: New England (best bet)

Hawkins: New England

Niyo: New England (best bet)

Wojnowski: New England (best bet)

Atlanta +4 at Carolina

Rogers: Carolina

Hawkins: Carolina

Niyo: Carolina

Wojnowski: Carolina

Jacksonville +4.5 at Miami

Rogers: Miami

Hawkins: Miami

Niyo: Miami

Wojnowski: Miami

N.Y. Giants +9 at Indianapolis

Rogers: Indianapolis

Hawkins: Indianapolis

Niyo: N.Y. Giants

Wojnowski: N.Y. Giants

Houston at Philadelphia (even)

Rogers: Philadelphia

Hawkins: Philadelphia

Niyo: Houston

Wojnowski: Philadelphia

Green Bay +1.5 at N.Y. Jets

Rogers: N.Y. Jets

Hawkins: Green Bay

Niyo: Green Bay

Wojnowski: N.Y. Jets

Cincinnati +7 at Cleveland

Rogers: Cleveland

Hawkins: Cleveland

Niyo: Cleveland

Wojnowski: Cleveland

L.A. Rams -14 at Arizona

Rogers: L.A. Rams

Hawkins: L.A. Rams

Niyo: L.A. Rams

Wojnowski: L.A. Rams

Chicago -4 at San Francisco

Rogers: Chicago

Hawkins: Chicago

Niyo: Chicago

Wojnowski: Chicago

Pittsburgh +6.5 at New Orleans

Rogers: New Orleans

Hawkins: New Orleans

Niyo: Pittsburgh

Wojnowski: Pittsburgh

Kansas City -2.5 at Seattle

Rogers: Kansas City

Hawkins: Kansas City

Niyo: Kansas City

Wojnowski: Seattle

Denver -2.5 at Oakland

Rogers: Denver

Hawkins: Oakland

Niyo: Oakland

Wojnowski: Oakland

Records

Rogers: 6-9-1 last week, 104-107-13 overall, 8-6-1 best bets

Hawkins: 6-9-1 last week, 96-115-13 overall, 9-5-1 best bets

Niyo: 7-8-1 last week, 109-102-13 overall, 5-10 best bets

Wojnowski: 8-7-1 last week, 107-104-13 overall, 7-8 best bets