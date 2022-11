NFL picks, Week 12

The Detroit News

Justin Rogers, Nolan Bianchi, John Niyo and Bob Wojnowski of The Detroit News offer their predictions for Week 12 of the NFL season. All picks made against the spread.

Bills -9.5 at Lions

Rogers: Lions

Bianchi: Lions

Niyo: Lions

Wojo: Lions

Giants +8.5 at Cowboys

Rogers: Giants

Bianchi: Cowboys

Niyo: Cowboys

Wojo: Cowboys

Patriots +3 at Vikings

Rogers: Patriots

Bianchi: Vikings

Niyo: Vikings

Wojo: Vikings

Texans +11.5 at Dolphins

Rogers: Texans

Bianchi: Dolphins

Niyo: Dolphins

Wojo: Dolphins

Ravens -4 at Jaguars

Rogers: Jaguars

Bianchi: Jaguars

Niyo: Ravens

Wojo: Ravens

Buccaneers -3 at Browns

Rogers: Browns

Bianchi: Browns

Niyo: Buccaneers

Wojo: Buccaneers

Bears +5.5 at Jets

Rogers: Bears

Bianchi: Bears

Niyo: Jets

Wojo: Bears

Bengals -1.5 at Titans

Rogers: Titans

Bianchi: Titans

Niyo: Titans

Wojo: Titans

Broncos -2.5 at Panthers

Rogers: Panthers

Bianchi: Broncos

Niyo: Panthers

Wojo: Broncos

Falcons +3.5 at Commanders

Rogers: Falcons

Bianchi: Falcons

Niyo: Commanders

Wojo: Falcons

Raiders +3.5 at Seahawks

Rogers: Raiders

Bianchi: Seahawks

Niyo: Seahawks

Wojo: Seahawks (best bet)

Chargers -3.5 at Cardinals

Rogers: Cardinals

Bianchi: Chargers

Niyo: Chargers

Wojo: Chargers

Saints +8.5 at 49ers

Rogers: Saints

Bianchi: 49ers (best bet)

Niyo: 49ers

Wojo: 49ers

Rams +14 at Chiefs

Rogers: Rams (best bet)

Bianchi: Chiefs

Niyo: Chiefs

Wojo: Rams

Packers +6.5 at Eagles

Rogers: Packers

Bianchi: Eagles

Niyo: Eagles (best bet)

Wojo: Packers

Steelers +3 at Colts

Rogers: Steelers

Bianchi: Colts

Niyo: Colts

Wojo: Colts

Records

Rogers: 7-5-1 last week, 89-69-5 overall, 8-3 best bets

Bianchi: 10-2-1 last week, 89-69-5 overall, 5-5-1 best best

Niyo: 5-7-1 last week, 74-84-5 overall, 5-6 best bets

Wojnowski: 7-5-1 last week, 86-72-5 overall, 6-5 best bets